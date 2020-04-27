Фабио Капелло: «Реал» - единственная команда Ла Лиги, которая не будет уничтожена коронавирусом Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, считает, что у мадридского клуба есть надежная финансовая база для преодоления экономических последствий пандемии.

«Я думаю, что «Реал» - единственная команда в Испании, которая не будет уничтожена в результате пандемии, а вот «Барселона» и «Атлетико» сильно пострадают. Трансферный рынок ждет революция. Мы достигли точки, когда за игроков выплачивались абсурдные суммы, но теперь мы вернемся к более разумному уровню», - цитирует Капелло Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Накануне бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что ситуация с пандемией коронавируса серьезно повлияет на российский футбол, отметив при этом, что бюджеты многих клубов будут сильно урезаны, а их финансирование снизится.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал желание УЕФА возобновить европейские чемпионаты, а также назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.