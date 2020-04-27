Юрий Семин: 18 команд в РПЛ можно будет назвать правильным решением Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о возможном увеличении числа клубов в российской премьер-лиге.

«Если говорить про 18 команд, то такое решение можно назвать правильным. В этой группе находится «Ротор», в Волгограде люди ходят на стадион. Если добавятся «Химки», то и там замечательный стадион», - приводит слова Семина ТАСС.

Ранее мнением о возможном расширении российской премьер-лиги до 18 команд поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Напомним, что в понедельник состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона. В частности, один из вариантов предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона-2019/20 лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные. При этом никто из элитного дивизиона не вылетит, и в него добавятся два текущих лидера ФНЛ-2019/20 - «Ротор» и «Химки».