Сафонов – о возможном назначении в «Локомотив» тренера Николича: Серб – как киндер-сюрприз Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о переговорах «Локо» с Марко Николичем.

«Надо уважать своих болельщиков, своего тренера. Если Юрий Семин финиширует c «Локомотивом» вторым, зачем его менять? - заявил Сафонов в интервью «Советскому спорту». - Перед Юрием Палычем я снимаю шляпу. Другой на его месте мог бы уже давно всех послать. Его же не первый сезон так давят. Хотя, исходя из результата, претензий к Семину никаких. За последние три года «Локомотив» выиграл чемпионат, Суперкубок, дважды – Кубок,сейчас идет на промежуточном втором месте. Кто в России большего добился?.. Ну а про Николича скажу так: киндер-сюрприз. В серьезных клубах не работал. Получится у серба – хорошо, не получится – уберут. Больше всего в этой ситуации будет жаль болельщиков».

Также Сафонов высказался о перспективах уехать в Италию Александра Кокорина, возможном расширении РПЛ до 18 клубов и способе быстрее вернуть в Россию легионеров после пандемии. Полностью интервью с агентом скоро на сайте sovsport.ru.