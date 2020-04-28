Игнашевич назвал самых сильных игроков РПЛ Об этом бывший футболист ЦСКА заявил в своем Instagram.

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич обозначил самых сильных игроков РПЛ.

По его словам, в данный момент это звание принадлежит двум футболистам – форварду «Зенита» Артему Дзюбе и полузащитнику «Локомотива» Гжегожу Крыховяку.

Ранее Игнашевич заявил, что хотел бы попробовать себя в европейском клубе, а также в сборной России.