Дибала вновь сдал положительный тест на коронавирус Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала инфицирован COVID-19.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito, за последние шесть недель аргентинец сдал четыре теста на коронавирус, последний из которых снова дал положительный результат.

Напомним, что впервые у Дибалы и его девушки Орианы Сабатини коронавирус был выявлен в марте. Позже форвард написал, что идет на поправку, вернулся к привычной жизни и приступил к тренировкам.

Дибала стал третьим футболистом туринского клуба, заразившимся коронавирусом. До него положительные тесты в марте сдали полузащитник Блез Матюиди и защитник Даниэле Ругани.