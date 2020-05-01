Тимо Вернер: Лучше уехать за границу, чем перейти в «Баварию» Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о причинах отказа от траснфера в мюнхенский клуб.

«Бавария» - отличный клуб, а Ханс-Дитер Флик доказал в этом сезоне, что он очень хороший тренер. Но, если мне снова придется сменить команду, я бы лучше поехал за границу, чем в Мюнхен. Вызов из другой лиги привлекает больше, чем смена команды в бундеслиге», - цитирует Вернера Football Italia со ссылкой на Bild.

Ранее сообщалось, что Вернер отказался от перехода в «Баварию», заявив о своем желании присоединиться к «Ливерпулю». В текущем сезоне 24-летний форвард провел 36 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 12 результативных передач.