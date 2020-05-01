Посол РФ в Болгарии объяснил, почему футболист Давыдов не может вернуться в Россию

«К сожалению, вывозных рейсов из Болгарии пока нет, полет в Москву 2 мая - это частный коммерческий рейс, организованный болгарской компанией Bulgaria Air. Он летит в Москву пустым, так как российский аэропорт ограничил прием пассажиров из-за рубежа до 500, и на данный момент его возможности исчерпаны», — цитирует ТАСС российского посла.

Напомним, ранее Давыдов пожаловался на то, что его не пускают на рейс София - Москва - София, несмотря на приобретенные ранее билеты. Футболист расторг контракт с ЦСКА и находится без денег и жилья в Болгарии. 25-летний Давыдов - воспитанник «Спартака», в системе которого числился до 2018 года. В юности он удостоился сравнений с Лионелем Месси от владельца красно-белых Леонида Федуна.

По словам Макарова, никаких обращений со стороны Давыдова в российское посольство не поступало.