В «Кельне» отреагировали на интервью Верстрета, объяснив, кто сможет тренироваться

Футбольный клуб «Кельн» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу скандального интервью своего бельгийского полузащитника Бирже Верстрета.

Вот, что сказано в тексте:

«Интервью Бирже Верстрета для бельгийской газеты, которое было переведено на немецкий некоторыми СМИ, создает впечатление, что ФК «Кельн» предоставил ложную информацию о тренировочном процессе на базе в Гайссбокхайеме. Полузащитник команды сказал, что игроки будут тренироваться даже в случае сдачи положительного теста на COVID-19.

Это не является правдой. Согласно медицинской концепции Немецкой футбольной лиги, только игроки, сдавшие два отрицательных теста, чтобы доказать, что у них нет инфекции нового коронавируса, смогут тренироваться и выступать за ФК «Кельн». По этой причине все футболисты будут еще раз протестированы перед возобновлением тренировок, которое запланировано на понедельник.

В клубе действительно было обнаружено три случая заражения во время тестов, проведенных в четверг. Мы предоставили всю необходимую информацию службе здравоохранения. В таких случаях врачи определяют, какая группа людей должна отправиться на домашний карантин, чтобы предотвратить распространение вируса.

Именно эти действия и были предприняты в пятницу. Вместе с тем мы предоставили властям всю самую точную информацию о наших планах, и получили все необходимые разрешения на возобновление тренировок».

После 25 туров «Кельн» занимает 10-е место, набрав 32 очка.