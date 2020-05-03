Игрок «Кельна», раскритиковавший клуб: Я сделал несколько неверных замечаний

На официальном сайте ФК «Кельн» было опубликовано заявление футболиста немецкой команды Бирже Верстрета о его недавнем интервью для бельгийской прессы.
«После трех положительных тестов на коронавирус в нашем клубе, я рассказал в интервью о моих личных переживаниях, касающихся моей девушки, – заявил Верстрет. – Я беспокоюсь о том, чтобы она не заразилась коронавирусом. Общаясь с журналистами, я сделал несколько неверных замечаний, а перевод интервью на немецкий внес дополнительную путаницу, и мне очень жаль, что все так произошло.
Вместо того, чтобы на эмоциях давать интервью, мне следовало бы связаться с нашим врачом и получить ответы на все свои вопросы.
Я не собирался обвинять работников «Кельна». Я чувствую себя в полной безопасности в нашем клубе. Я продолжу тренироваться и играть в составе «Кельна» и хочу завершить нынешний сезон вместе с командой.
Моя девушка, которая находится в группе риска из-за проблем с сердцем, отправится домой в Бельгию и пробудет там какое-то время».
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Верстрет перешел в «Кельн» из «Генка» летом прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец сыграл 9 матчей в бундеслиге, сделав 1 результативную передачу.
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