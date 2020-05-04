Пауло Дибала: Честно говоря, я никогда не думал, что буду так скучать по футболу

- Честно говоря, я никогда не думал, что буду так скучать по футболу. Мне нужно попрактиковаться, увидеться с моими товарищами по команде и друзьями и, по крайней мере, потрогать мяч, потому что домашняя тренировка сама по себе далеко не то же самое. Слишком долго без игры. Мы не знаем точно, когда вернемся. Это не похоже на выходные, когда вы знаете, что будете отдыхать определенное количество времени. Находясь в изоляции дома так долго, я понял, что хочу попробовать что-то новое. Например, я нашел новую страсть - йогу. Мне это нравится, и я считаю, что это мне очень помогает, - приводит слова Дибалы Football Italia.
Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил перспективы завершения сезона в чемпионате Италии.
Добавим, что чемпионат Италии был приостановлен 10 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
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