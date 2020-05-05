Мостового и Карпина представили в образе «Битлз» (фото) Испанское издание Marca опубликовало большой материал о футбольном клубе «Сельта».

История команды из Виго представлена в виде десяти эпизодов. Один из них посвящен еврокубковым успехам «Сельты» в конце 1990-х и начале 2000-х, когда галисийцы четырежды доходили до четвертьфинала Кубка УЕФА. Главными героями той команды Marca назвала россиян Александра Мостового и Валерия Карпина, француза Клода Макелеле и испанца Мичела Сальгадо.

В материале размещено фото тех лет, на котором эта четверка предстает в образе музыкантов группы «Биттлз». Мостовой, видимо, изображает Джорджа Харрисона, а Карпин - Пола Маккартни (судя по хвату гитары).

Сравнения с ливерпульским квартетом не случайны. В 1/8 финала Кубка УЕФА-1998/99 «Сельта» в красивом стиле дважды переиграла «Ливерпуль» с Майклом Оуэном и молодым Стивеном Джеррардом в составе. Мостовой и Карпин забили тогда по голу.

Напомним, что сейчас на правах аренды за «Сельту» выступает форвард «Локомотива» Федор Смолов. Он уже вернулся в Испанию для возобновления тренировок, но будет вынужден пройти 14-дневный карантин. В интервью местному ТВ Смолов заявил о желании остаться в «Сельте» на будущий сезон.