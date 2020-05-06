Артем Кулишев: Хочется продолжить играть в футбол Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев рассказал, что соскучился по футболу.

- Все соскучились, хочется продолжить играть в футбол. Мы готовимся, но руководство пока ничего не говорит, - сказал Кулишев в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что исполком РФС 15 мая примет решение о возобновлении сезона, если получит одобрение со стороны руководства страны.

Добавим, что РПЛ обязана уведомить УЕФА о сроках и схеме проведения заключительной части сезона либо ее отмене до 25 мая.