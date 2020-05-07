Алдонин – об отсуженном 21 миллионе: Процесс еще идет Бывший футболист сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал сообщения о том, что ему удалось отсудить большую часть украденных у него в 2013 году денег.

«Не готов комментировать судебный процесс, - заявил 40-летний экс-полузашитник «Советскому спорту». - Я не знаю, что сейчас пишут в прессе. Всеми делами занимается юрист. И вопросы надо задавать ему. Процесс еще продолжается».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Алдонин отсудил у предпринимателя Романа Щербакова 21 миллион рублей и имущество на сумму еще восемь миллионов. В общей сложности сотрудники банка «Замоскворецкий» при помощи мошеннической схемы сняли со счетов футболиста в 2013 году 48 миллионов.

В настоящий момент Алдонин входит в тренерский штаб московского «Торпедо», где помогает Сергею Игнашевичу.