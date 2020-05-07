Алдонин – об отсуженном 21 миллионе: Процесс еще идет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2020 11:51ФутболГригорьевская Юлия

Алдонин – об отсуженном 21 миллионе: Процесс еще идет

Бывший футболист сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал сообщения о том, что ему удалось отсудить большую часть украденных у него в 2013 году денег.

«Не готов комментировать судебный процесс, - заявил 40-летний экс-полузашитник «Советскому спорту». - Я не знаю, что сейчас пишут в прессе. Всеми делами занимается юрист. И вопросы надо задавать ему. Процесс еще продолжается».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Алдонин отсудил у предпринимателя Романа Щербакова 21 миллион рублей и имущество на сумму еще восемь миллионов. В общей сложности сотрудники банка «Замоскворецкий» при помощи мошеннической схемы сняли со счетов футболиста в 2013 году 48 миллионов.

В настоящий момент Алдонин входит в тренерский штаб московского «Торпедо», где помогает Сергею Игнашевичу.

Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Хабиб Нурмагомедов: К июлю буду готов драться Джастин Гэтжи: Деремся с Фергюсоном за возможность представлять Америку против Хабиба Кузнецов собирается переехать и рассказал о нападениях фанатов Хабиба
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Дедушку» Хелминена задвинули в защиту, вспомнили Паладьева. А Гаденыша забыли ИИХФ продолжает составлять символические пятерки мечты сборных. Там много интересного и даже абсурдного. 04.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
Трусова уходит от Тутберизде. Зачем ей это надо и что это значит? Сенсация: рекордсменка мира и лидер женского катания по четверным прыжкам Александра Трусова покидает школу Этери Тутберидзе и переходит к другому тренеру – Евгению Плющенко. 06.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Туктамышева готова к съемкам в откровенной фотосессии Елизавета Туктамышева: Проводить чемпионат мира осенью было бы нерезонно Даниил Глейхенгауз: Что-то сказать о тренерской карьере Плющенко пока сложно
Николич и Лига чемпионов несовместимы? Подборка-предостережение для боссов «Локомотива» Мы вспомнили, как российские футбольные топ-клубы меняли главных тренеров на концовку сезона. Очень часто это оборачивалось провалом. 07.05.2020 10:44 Футбол Зибрак Артем
«Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе Судя по реакции в инстаграме Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход Трусовой в академию Плющенко. 06.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Футбол высшего уровня возвращается в Германии. Чем ответите, НХЛ и НБА? После объявления о возобновлении бундеслиги наш хоккейный обозреватель ждет новостей из-за океана. 06.05.2020 22:00 Футбол Славин Виталий
«А перчатки под флаг Италии. Патриот!» Россияне оценили тренировку Соловьева в боксерском ринге Телеведущий Владимир Соловьев, которого за время пандемии на дуэль вызывали Владимир Уткин и Никита Джигурда, выложил видео своих боксерских спаррингов. 05.05.2020 15:00 Бокс Сергеев Иван
Он унизил Канаду так, как это не удалось ни Третьяку, ни Гашеку, и покорил Эверест и Пик Коммунизма Рейтинг вратарей НХЛ. Топ-16. Часть IV. 05.05.2020 23:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
12:39 Хоккей НХЛ осудила форварда «Вашингтона» Лейпсика за женоненавистническое высказывание
12:20 Футбол Федун госпитализирован с коронавирусом
12:13 Биатлон Владимир Драчев: Пообещал министру спорта не выступать и больших заявлений не делать
12:03 Фигурное катание Туктамышева готова к съемкам в откровенной фотосессии
11:51 Футбол Алдонин – об отсуженном 21 миллионе: Процесс еще идет
11:42 Хоккей Защитник «Салавата Юлаева» Пашнин перешел в «Металлург»
11:24 Футбол Новые владельцы «Ньюкасла» могут пригласить Нагельсманна на должность главного тренера
11:10 Формула-1 Итальянская Монца может принять два этапа «Формулы-1» в нынешнем году
11:04 Футбол Футболист Алдонин вернул через суд более половины из украденных 48 миллионов рублей
10:46 Хоккей Алексей Морозов: КХЛ приняла взвешенное и единственно верное решение
10:36 Хоккей КХЛ решила не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина в сезоне-2019/20
10:20 Футбол В Нидерландах могут разрешить проводить спортивные соревнования с 1 сентября
10:06 Баскетбол НБА в пятницу 8 мая проведет видеоконференцию со всеми игроками лиги
09:49 Бокс Холифилд собирается вернуться на ринг
09:41 Баскетбол Главные тренеры команд НБА не смогут присутствовать на тренировках
09:25 Футбол «Милан» готов приобрести Депая у «Лиона» за 20 млн евро
09:06 Фигурное катание Елизавета Туктамышева: Проводить чемпионат мира осенью было бы нерезонно
08:53 Футбол В Корее футболистам рекомендовали не разговаривать во время матчей
08:41 Баскетбол Владелец «Далласа» призвал не торопиться с открытием тренировочных центров
08:19 Футбол Чемпионат Англии завершат досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных аренах
Американцы смоделировали термоядерный удар по Москве
В Карелии за сутки выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом
В Белгородской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
«Помощи нам ждать неоткуда»: как жители Башкирии переживают период безработицы
В нижегородской больнице появится новый корпус для COVID-больных
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика