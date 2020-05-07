Сергей Прядкин: Уверен, что Федун переборет эту болезнь и все будет хорошо Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию о госпитализации владельца «Спартака» Леонида Федуна.

- Уверен, что он переборет эту болезнь и все будет хорошо. От подобных случаев не застрахован никто, и это лишний раз показывает, что нам всем нужно проявлять максимальную осторожность, - цитирует Прядкина «РИА Новости».

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у 64-летнего председателя правления клуба была диагностирована коронавирусная инфекция, и он находится на лечении в больнице.

Напомним, что Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Под его руководством клуб выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, а также стал обладателем Суперкубка страны 2017 года.