Эдуард Безуглов: Все мы настроены на то, чтобы возобновить игры чемпионата Глава медицинского комитета РФС и врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о возможности возобновления сезона в РПЛ.

- Все мы настроены на то, чтобы возобновить игры, и для этого прилагаются колоссальные усилия и лигой, и РФС. Но надо понимать, что здоровье всех участников игр является основным приоритетом, - цитирует Безуглова «РИА Новости».

Накануне Исполком РФС опубликовал повестку заседания, которое состоится 15 мая.

Ранее президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал версию возобновлением сезона 21 июня наиболее оптимальным вариантом.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта. После 22 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», опережающий на девять очков «Локомотив» и «Краснодар».