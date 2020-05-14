УЕФА хотел бы получить как можно больше информации по возобновлению чемпионатов к 25 мая УЕФА может продлить крайний срок предоставления планов по возобновлению национальных чемпионатов.

- УЕФА хотел бы получить как можно больше информации к 25 мая, но мы понимаем, что к этой дате подробные планы могут быть не полностью доступны, - цитирует «РИА Новости» пресс-службу организации.

Ранее The Times сообщила, что УЕФА рассматривает варианты сокращения квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в худшем случае, может полностью исключить отборочный раунд еврокубков.

Позже организация выступила с заявлением, что на сегодняшний день не разработано никаких конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам.

Добавим, что следующее заседание исполнительного комитета Европейского союза футбольных ассоциаций состоится 27 мая, а к 25 мая все национальные ассоциации, входящие в УЕФА, должны определиться по поводу завершения сезона-2019/20.