Колосков – о ЧМ-2026: Это будет не чемпионат мира, а фестиваль молодежи и студентов

«Отрицательно отношусь к самой идее провести турнир в США, Канаде и Мексике, - заявил Колосков «Советскому спорту» в интервью, приуроченном к 116-й годовщине создания ФИФА. - В этих странах совсем разные условия: одно дело богатые Штаты и Канада, другое – бедная Мексика. Там разные законы, разный менталитет. Да еще и Дональд Трамп на границе с Мексикой стену строит. Что же это будет за чемпионат? Да еще с 48 участниками! Не чемпионат мира получается, а какой-то фестиваль молодежи и студентов. Спортивный принцип сильно размывается. На мой взгляд, нынешние 32 сборные – оптимальное число».

Также Колосков рассказал об игре в теннис с Блаттером, разных взглядах на отстранение президента ФИФА, обстоятельствах отстранения главы УЕФА Мишеля Платини и причинах, помешавших СССР получить право провести у себя ЧМ-1990.