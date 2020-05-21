Колосков – об отстранении Платини за коррупцию: Я был свидетелем того, как он получил 2 миллиона

«Что касается санкций против Платини, считаю их абсолютно несправедливыми, - подчеркнул Колосков в интервью «Советскому спорту», приуроченном к 116-й годовщине образования ФИФА. - Я был свидетелем того, за что Мишель получил эти 2 миллиона. Йозеф Блаттер поручил ему создать единый международный календарь. Платини в течение двух лет работал над этим и такой календарь создал. То есть, была проделана огромная работа, на нее было выделено финансирование. А вот был ли контракт у Платини с ФИФА на проведение этой работы или нет, я не знаю».
Также Колосков рассказал об игре в теннис с Блаттером, разных взглядах на причины отстранения президента ФИФА и обстоятельствах, помешавших СССР получить право провести у себя ЧМ-1990.
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