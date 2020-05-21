Кадырова перевезли из Грозного в Москву с поражением легких

Телеграм-канал Baza утверждает, что Кадыров почувствовал недомогание несколько дней назад. После того, как состояние главы республики ухудшилось, врачи порекомендовали ему продолжить лечение в московской клинике. Кадырова доставили спецбором в столицу и поместили в одну из лучших больниц. Результаты теста на COVID-19 пока не известны.

Напомним, что в недавнем интервью «Советскому спорту» бывший тренер ФК «Ахмат» Магомед Адиев отметил эффективность мер по борьбе с коронавирусом в Чечне в сравнении с катастрофической ситуацией в соседней Республике Дагестан.