Панов – о болельщиках на футболе: Хочу смотреть матчи с фанатами, из VIP-ложи неинтересно

«Стадион разрешат заполнять на 10 процентов, но сначала надо узнать, как они будут распределяться, - заявил Панов «Советскому спорту» в интервью, приуроченном к годовщине двху его легендарных голов в ворота французов на «Стад де Франс» 5 июня 1999 года. - Я считаю, предпочтение должно отдаваться настоящим фанатам. Это трибуна «В», сектора, которые всегда активно поддерживают команду. Да, обычных болельщиков тоже не надо обижать, но фанатский актив на «Открытие Арене» обязательно должен быть. Чтобы команда получила организованную поддержку. Из ложи смотреть футбол неинтересно. Не тот антураж. Тогда уж лучше по телевизору».

Напомним, что после окончания карьеры бывший зенитовец поддерживает «Спартак». В интервью Панов также рассказал о своем отношении к COVID-19 и уходу Юрия Семина из «Локомотива».

Полностью интервью - здесь.