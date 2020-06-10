Сергей Балахнин: Обидно, что так однозначно принимаются решения в духе «Зенит» - и все»

- На мой взгляд, более справедливо было бы выявить хозяина поля жребием. Я так понял, что отступление от регламента было не совсем корректное. Обидно, что так однозначно принимаются решения в духе «Зенит» - и все». Я не болельщик «Спартака», но в этой ситуации могли бы пойти другим путем. Я уверен, что «Зенит» при своем подборе футболистов и в своем состоянии может любого соперника обыграть на любом поле, - цитирует Балахнина «РИА Новости».

Ранее экс-форвард сборной России Александр Кержаков поддержал решение РФС провести матч «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге, а также поделился ожиданиями от поединка.

Добавим, что полуфинальный матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 или 19 июля на «Газпром Арене». Вторую путевку в финал оспорят «Химки» и победитель матча «Шинник» – «Урал».