«Ростов» официально ушел на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус у шести игроков

«Ростов» был и остается приверженцем возобновления чемпионата. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин», - говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция была выявлена сразу у шести футболистов основного состава «Ростова» - Еременко, Хаджикадунича, Байрамяна, Норманна, Попова и Логашова.

Напомним, что в первых двух матчах возобновленного сезона «Ростов» 19 июня должен был сыграть на выезде против «Сочи», а 27 числа на своем поле встретиться с «Арсеналом».