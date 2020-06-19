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«Первый и второй голы психологически нас убили». Божович – после поражения от «Ахмата»
19 июня 21:13
автор: Григорьевская Юлия

«Первый и второй голы психологически нас убили». Божович – после поражения от «Ахмата»

Пресс-конференция главных тренеров в Самаре, где «Крылья Советов» уступили грозненцам со счетом 2:4.

- После такого поражения трудно найти слова, - заявил главный тренер самарцев Миодраг Божович. - В первом тайме мы забили мяч и играли так, как хотели. Не знаю, почему быстро пропустили во втором тайме. Первый и второй голы соперника психологически убили нашу команду.

- Почему после сороковой минуты сели в глухую оборону?
- Мы хотели использовать скорость Антона Зиньковского и Максима Глушенкова, поэтому ждали ошибок «Ахмата». К сожалению, не дождались.

- Как оцените обновленное поле «Самара Арены»?
- Поле было очень хорошее.

- Есть ли проблемы с физической подготовкой, психологией после перерыва в сезоне?
- Надо все посмотреть еще раз. Сейчас очень трудно делать выводы.

- Много ли сил отняла игра? – вопрос главному тренеру «Ахмата» Игорю Шалимову.
- Начало было неудачным: пропустили на седьмой минуте. Но затем мы взяли игру под контроль Второй тайм полностью был за нами. Настрой у ребят был хороший. Физически мы «Крылья» превзошли. Одержана очень важная победа над прямым конкурентом.

- Вы обращались к игрокам во время празднования голов. О чем говорили?
- Чтобы не было контактов с запасными, а то на радостях можно забыть и нарушить регламент. А за это полагаются санкции.
Отметим, что «Ахмат» после победы переместился с 16-го места на 13-е, а «Крылья» опустились на 16-е.

С «Ахматом» такого не было четыре года, с Глушаковым – 15 месяцев

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