«Первый и второй голы психологически нас убили». Божович – после поражения от «Ахмата»

- После такого поражения трудно найти слова, - заявил главный тренер самарцев Миодраг Божович. - В первом тайме мы забили мяч и играли так, как хотели. Не знаю, почему быстро пропустили во втором тайме. Первый и второй голы соперника психологически убили нашу команду.

- Почему после сороковой минуты сели в глухую оборону?

- Мы хотели использовать скорость Антона Зиньковского и Максима Глушенкова, поэтому ждали ошибок «Ахмата». К сожалению, не дождались.

- Как оцените обновленное поле «Самара Арены»?

- Поле было очень хорошее.

- Есть ли проблемы с физической подготовкой, психологией после перерыва в сезоне?

- Надо все посмотреть еще раз. Сейчас очень трудно делать выводы.

- Много ли сил отняла игра? – вопрос главному тренеру «Ахмата» Игорю Шалимову.

- Начало было неудачным: пропустили на седьмой минуте. Но затем мы взяли игру под контроль Второй тайм полностью был за нами. Настрой у ребят был хороший. Физически мы «Крылья» превзошли. Одержана очень важная победа над прямым конкурентом.