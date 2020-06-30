Дзюба пригласил 11-летнего мальчика на матч сборной России и пообещал подарить футболку (видео)

Капитан сборной России Артем Дзюба пригласил 11-летнего Савву Ярыгина из Челябинска на матч сборной России и пообещал подарить футболку.

3 сентября российская команда должна сыграть дома со сборной Сербии в Лиге наций УЕФА. Место проведения встречи пока не определено.

Форварда «Зенита» восхитила история Саввы, которые собирает и сдает макулатуру, а затем покупает футбольные мячи для детских домов. Видео с обращением Дзюбы было опубликовано в официальном твиттере российской национальной команды:

«Я тут узнал твою историю и был очень сильно поражен, ты большой молодец, умничка, нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду, тебе нравлюсь я, поэтому большое тебе спасибо. Будем стараться радовать тебя и стараться забивать побольше, чтобы тебе было приятно. Хочу тебя пригласить на ближайший матч сборной России. С меня футболка. Надеюсь, скоро увидимся».