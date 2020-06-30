Дзюба пригласил 11-летнего мальчика на матч сборной России и пообещал подарить футболку (видео)

Капитан сборной России Артем Дзюба пригласил 11-летнего Савву Ярыгина из Челябинска на матч сборной России и пообещал подарить футболку.
3 сентября российская команда должна сыграть дома со сборной Сербии в Лиге наций УЕФА. Место проведения встречи пока не определено.
Форварда «Зенита» восхитила история Саввы, которые собирает и сдает макулатуру, а затем покупает футбольные мячи для детских домов. Видео с обращением Дзюбы было опубликовано в официальном твиттере российской национальной команды:
«Я тут узнал твою историю и был очень сильно поражен, ты большой молодец, умничка, нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду, тебе нравлюсь я, поэтому большое тебе спасибо. Будем стараться радовать тебя и стараться забивать побольше, чтобы тебе было приятно. Хочу тебя пригласить на ближайший матч сборной России. С меня футболка. Надеюсь, скоро увидимся».
Савва Ярыгин – очень добрый парень из Челябинска. Он сдаёт макулатуру. А на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детских домов. Мальчик любит футбол. Его кумиры – Роналду и Дзюба.#СборнаяРоссии восхищается поступком Саввы и приглашает его на ближайший матч. pic.twitter.com/vbm93AuYrY— Сборная России (@TeamRussia) June 30, 2020