Игорь Черевченко: Недовольство болельщиков? Это их право

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итоги матча с «Ахматом» (1:3) в 25-м туре премьер-лиги на стадионе «Арсенал» в Туле.

– Если бы забили в конце первого тайма, когда были подходы, могли переломить игру, – сказал Черевченко. – Даем большую фору сопернику в каждой игре.

– Почему у «Ахмата» было так много моментов в контратаках?

– Детские ошибки. То же самое с «Ростовом» было. Длинная передача – гол.

– Замены освежили игру?

– Да, появилась командная скорость, ребята вышли хорошо. Но счет уже был 0:2, «Ахмат» многое позволял. Это не умаляет заслуги наших футболистов, которые стали открываться вперед, поэтому стали появляться моменты.

– Как команда воспринимает серию поражений?

– Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся, и тренерский штаб, и игроки. Ситуация нехорошая, но сильные люди выходят из таких ситуаций.