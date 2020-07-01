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01 июля 20:39
автор: Дмитрий Аполоник

Игорь Черевченко: Недовольство болельщиков? Это их право

«Арсенал» проиграл третий матч подряд после возобновления сезона.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итоги матча с «Ахматом» (1:3) в 25-м туре премьер-лиги на стадионе «Арсенал» в Туле.

– Если бы забили в конце первого тайма, когда были подходы, могли переломить игру, – сказал Черевченко. – Даем большую фору сопернику в каждой игре.

– Почему у «Ахмата» было так много моментов в контратаках?
– Детские ошибки. То же самое с «Ростовом» было. Длинная передача – гол.

– Замены освежили игру?
– Да, появилась командная скорость, ребята вышли хорошо. Но счет уже был 0:2, «Ахмат» многое позволял. Это не умаляет заслуги наших футболистов, которые стали открываться вперед, поэтому стали появляться моменты.

– Как команда воспринимает серию поражений?
– Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся, и тренерский штаб, и игроки. Ситуация нехорошая, но сильные люди выходят из таких ситуаций.

– Болельщики сегодня высказывали недовольство...
– Это их право. Хочу извиниться перед болельщиками за последние игры.

– Луценко был одним из лучших сегодня?
– Да, Женя молодец, уже 12 мячей забил.

Отметим, что поражение от «Ахмата» стало для «Арсенала» третьим подряд после возобновления сезона. Ранее команда проиграла «Спартаку» (2:3) и «Ростову» (1:2).

Глушаков все ближе к «Спартаку». А Семин – к «Арсеналу»?

источник: «Советский спорт»
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