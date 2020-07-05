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«Уфа» спаслась от поражения на последних секундах матча с «Уралом» и обошла «Спартак» в таблице
05 июля 18:28
автор: Виктор Шарафудинов

«Уфа» спаслась от поражения на последних секундах матча с «Уралом» и обошла «Спартак» в таблице

Команда Дмитрия Парфенова не смогла одержать третью победу подряд.

Матч 26-го тура чемпионата России «Уфа» – «Урал» завершился со счетом 1:1.

Счет на 66-й минуте открыл прямым ударом со штрафного голландский полузащитник гостей Отман Эль-Кабир.

За минуту до этого Хозяева остались вдесятером, поскольку второе предупреждение получил румынский защитник Йонуц Неделчяру, чей фол и подарил Эль-Кабиру голевую возможность.

Тем не менее, команда Вадима Евсеева спаслась от поражения. На последней добавленной минуте (90+3) Денис Терентьев поразил ворота гостей, замкнув в штрафной прострел Данила Кругового.

«Уфа» поднялась на шестое место, набрав 33 очка и обойдя «Спартак».

«Урал» занимает девятую строчку турнирной таблицы с 32 очками, уступая по дополнительным показателям и «Спартаку», и «Динамо».

8 июля «Уфа» сыграет в гостях с «Ростовом». «Урал» 9 июля примет «Динамо».

РПЛ
26-й тур

«Уфа» (Уфа) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)
Голы: Терентьев, 90+ – Эль-Кабир, 66.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Терентьев, 46), Никитин (Круговой, 78), Неделчару, Табидзе, Фомин, Голубев (Алиев, 79), Урунов, Йокич, Кротов (Пуцко, 67), Бизяк (Агаларов, 63).

«Урал»: Годзюр, Вилюш, Кулаков, Калинин, Бумаль, Кухарчик (Аугустыняк, 58), Эль-Кабир (Золотов, 89), Егорычев (Панюков, 86), Бикфалви, Бавин (Ефремов, 57), Емельянов.

Предупреждения: Урунов, 33. Неделчару, 39. Терентьев, 49. Йокич, 65. Пуцко, 80 – Калинин, 60. Бумаль, 71.

Удаление: Неделчару, 65.

Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Уфа. Стадион «Нефтяник».

источник: «Советский спорт»
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«Уфа» спаслась от поражения на последних секундах матча с «Уралом» и обошла «Спартак» в таблице
«Уфа» спаслась от поражения на последних секундах матча с «Уралом» и обошла «Спартак» в таблице
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