«Уфа» спаслась от поражения на последних секундах матча с «Уралом» и обошла «Спартак» в таблице

Матч 26-го тура чемпионата России «Уфа» – «Урал» завершился со счетом 1:1.

Счет на 66-й минуте открыл прямым ударом со штрафного голландский полузащитник гостей Отман Эль-Кабир.

За минуту до этого Хозяева остались вдесятером, поскольку второе предупреждение получил румынский защитник Йонуц Неделчяру, чей фол и подарил Эль-Кабиру голевую возможность.

Тем не менее, команда Вадима Евсеева спаслась от поражения. На последней добавленной минуте (90+3) Денис Терентьев поразил ворота гостей, замкнув в штрафной прострел Данила Кругового.

«Уфа» поднялась на шестое место, набрав 33 очка и обойдя «Спартак».