Председатель совета «Уфы»: Уход Газизова в «Спартак» смотрится очень логичным

- Что касается решения по уходу Газизова в «Спартак»: оно смотрится очень логичным, хорошо, что в России начинают следить за успехами людей в регионах и вытаскивать их в Москву. Глава Республики Башкортостан также поддержал переход Газизова в «Спартак», - цитирует Мурзагулова Gorobzor.ru.

В минувший вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном. Накануне владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на должность генерального директора красно-белых назначен Шамиль Газизов.

Добавим, что после 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.