Евсеев – о матче с «Ростовом»: Понимал, что игроки «Уфы» поднаелись и их нужно отвлечь

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги после победы над «Ростовом» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

«К «Ростову» готовились, больше занимаясь восстановлением. Смотрел на ребят, понимал, что они поднаелись, что нужна не только ротация, но и нужно их всех отвлечь от футбола. Поэтому сделали прогулку в парке, старались разгрузить команду психологически, обойтись без замечаний. Когда головы свежие, то и ногам легче.

Несмотря на очень тяжелый матч с «Уралом», отнявший много сил, ребята вышли в Ростове голодными до игры. И выглядели физически очень прилично, в который уже раз отыграв 2-й тайм лучше соперника. Ротация состава во многом получилась вынужденной. Выпали несколько человек: Пуцко и Неделчяру по карточкам, а еще были травмы.

Пришлось сильно изменить состав: сразу шесть перестановок в основе. Времени наиграть новые связи практически не было, но все равно в атаке сыграли качественно. Алиев, Агалров и Гиоргобиани выполнили все требования, которые были поставлены перед ними на единственной полноценной, а не восстановительной предыгровой тренировке. Значит, мы выбрали правильную схему против «Ростова» и ни в одном футболисте не ошиблись.

Понимали, что надо будет выдержать стартовый натиск, первые минут 15-20. И ждать заключительной части матча, потому что соперник играет в очень энергозатратный футбол, и сил на концовку ему может не хватить. Так и случилось. И большую роль в победе сыграли наши замены.