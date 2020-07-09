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09 июля 22:45
автор: Артур Гичунцев

Евсеев – о матче с «Ростовом»: Понимал, что игроки «Уфы» поднаелись и их нужно отвлечь

В текущем сезоне клуб из Башкортостана занимает шестое место в таблице.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги после победы над «Ростовом» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

«К «Ростову» готовились, больше занимаясь восстановлением. Смотрел на ребят, понимал, что они поднаелись, что нужна не только ротация, но и нужно их всех отвлечь от футбола. Поэтому сделали прогулку в парке, старались разгрузить команду психологически, обойтись без замечаний. Когда головы свежие, то и ногам легче.

Несмотря на очень тяжелый матч с «Уралом», отнявший много сил, ребята вышли в Ростове голодными до игры. И выглядели физически очень прилично, в который уже раз отыграв 2-й тайм лучше соперника. Ротация состава во многом получилась вынужденной. Выпали несколько человек: Пуцко и Неделчяру по карточкам, а еще были травмы.

Пришлось сильно изменить состав: сразу шесть перестановок в основе. Времени наиграть новые связи практически не было, но все равно в атаке сыграли качественно. Алиев, Агалров и Гиоргобиани выполнили все требования, которые были поставлены перед ними на единственной полноценной, а не восстановительной предыгровой тренировке. Значит, мы выбрали правильную схему против «Ростова» и ни в одном футболисте не ошиблись.

Понимали, что надо будет выдержать стартовый натиск, первые минут 15-20. И ждать заключительной части матча, потому что соперник играет в очень энергозатратный футбол, и сил на концовку ему может не хватить. Так и случилось. И большую роль в победе сыграли наши замены.

Те игроки, кто предыдущие матчи начинал в основе, знали, что мы выпустим их во 2-м тайме. Мы проигрывали, но в перерыве я сказал: «Претензий нет ни к кому». Потому что было видно, что функционально команда в порядке и моменты у нас есть, надо только суметь их реализовать. В середине 2-го тайма начал делать замены, это усилило нашу игру, и в итоге «Уфе» хватило 7 минут, чтобы забить два гола.

В матчах с теми клубами, которые стоят выше нас в таблице, занимая места с 1-го по 5-е, «Уфа» уступила только «Краснодару». «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Ростов», вместе взятые, смогли взять у нас только 4 очка из 21 возможного и забить всего 3 мяча. У нас же в этих играх 13 очков и 7 голов. Идем дальше», – написал Евсеев своем Instagram.

источник: «Советский спорт»
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Евсеев – о матче с «Ростовом»: Понимал, что игроки «Уфы» поднаелись и их нужно отвлечь
В текущем сезоне клуб из Башкортостана занимает шестое место в таблице.
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