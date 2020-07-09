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09 июля 23:16
автор: Артур Гичунцев

ЦСКА и «Рубин» рассудит Матюнин, «Сочи» и «Спартак» – Иванов

Ранее чемпионом страны стал «Зенит». Команда Сергея Семака выиграла титул за четыре тура до окончания сезона.

РФС назначил арбитров на матчи 28-го тура российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

11 июля (суббота)

«Арсенал» – «Тамбов»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Алексей Еськов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Французов.

«Сочи» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артем Любимов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.

12 июля (воскресенье)

«Локомотив» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Урал»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Зуев.

источник: РФС
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