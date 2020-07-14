Елена Илюхина: «Зениту» необходимо уделять внимание молодежному развитию

- Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе. Поэтому в ближайшее время выберем человека, который займется молодежью, - цитирует Илюхину «Собака.ru».

Ранее Илюхина рассказала о задачах, которые будут стоять перед «Зенитом» в ближайшем будущем.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2019/20. Команда из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака оказалась недосягаемой для соперников за четыре тура до конца чемпионата РПЛ.