Сергей Балахнин – о словах Карпина в адрес РПЛ: Валера что-то перебарщивает

- Валера что-то перебарщивает. Типа, правдоруб стал. Сами понарушили все, что можно – тренировались раньше, когда никому это еще не было разрешено, да еще наехал на руководство РПЛ. Нехорошо это совсем. Да, регламент турнира был изначально плохо выработан, но такая ситуация с вирусом возникла впервые. Все в этих условиях. Всем плохо. Или «Оренбургу» лучше, чем «Ростову»? – цитирует Балахнина «РИА Новости».

Напомним, что Карпин по завершении встречи «Оренбург» - «Ростов» (0:0) раскритиковал РПЛ, назвав текущий чемпионат России ненормальным. Позже специалист на своей странице в инстаграме опубликовал заявление президента РПЛ Сергея Прядкина председателю комитета по этике РФС Семену Андреву, в котором говорится о том, что слова тренера «Ростова» нанесли вред деловой репутации лиги.

Добавим, что высказывания Карпина будут рассмотрены в ближайшую пятницу, 17 июля, на заседании комитета по этике РФС.