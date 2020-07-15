Голы Зобнина, Соболева и Тила принесли «Спартаку» крупную победу над «Ахматом»

Матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ахмат» закончился с результатом 3:0.

На 51-й минуте счет ударом с правой с 25 метров открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин. Автором голевой передачи стал Павел Маслов.

Второй гол команда Доменико Тедеско организовала на 81-й минуте. Защитник Самуэль Жиго прорвался на чужую половину поля, обыграв нескольких соперников, отпасовал Александру Соболеву, и нападающий в штрафной перебросил мяч в сетку над вратарем гостей Евгением Городовым.

В компенсированное время (90+3) отличился вышедший на замену голландец Гус Тил после передачи Зобнина.

В первом тайме арбитр встречи Алексей Сухой на 28-й отменил пенальти, который сам же и значил за фол защитника Максима Ненахова «Ахмата» против Лукаса Айртона. Рефери при помощи видеопотвора решил, что нарушение было совершено за пределами штрафной площади, и вместо пенальти «Спартак» получил право на штрафной удар.