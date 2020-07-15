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15 июля 19:57
автор: Виктор Шарафудинов

Голы Зобнина, Соболева и Тила принесли «Спартаку» крупную победу над «Ахматом»

Красно-белые поднялись на восьмое место.

Матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ахмат» закончился с результатом 3:0.

На 51-й минуте счет ударом с правой с 25 метров открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин. Автором голевой передачи стал Павел Маслов.

Второй гол команда Доменико Тедеско организовала на 81-й минуте. Защитник Самуэль Жиго прорвался на чужую половину поля, обыграв нескольких соперников, отпасовал Александру Соболеву, и нападающий в штрафной перебросил мяч в сетку над вратарем гостей Евгением Городовым.

В компенсированное время (90+3) отличился вышедший на замену голландец Гус Тил после передачи Зобнина.

В первом тайме арбитр встречи Алексей Сухой на 28-й отменил пенальти, который сам же и значил за фол защитника Максима Ненахова «Ахмата» против Лукаса Айртона. Рефери при помощи видеопотвора решил, что нарушение было совершено за пределами штрафной площади, и вместо пенальти «Спартак» получил право на штрафной удар.

На 30-й минуте при помощи VAR из-за офсайда был аннулирован гол Жиго.

«Спартак» поднялся на восьмое место, набрав 36 очков. Команда Доменико Тедеско одержала вторую победу после рестарта и прервала 5-матчевую безвыигрышную серию (две ничьи и три поражения).

«Ахмат» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея 31 очко.

В рамках последнего тура 22 июля состоятся матчи «Краснодар» – «Ахмат» и «Рубин» – «Спартак».

Чемпионат России

29-й тур

«Спартак» – «Ахмат» – 3:0 (0:0)

Голы: Зобнин, 51 – 1:0. Соболев, 81 – 2:0. Тил, 90+4 - 3:0.

«Спартак»: Максименко, Гапонов, Жиго, Джикия, Маслов (Рассказов, 71), Крал, Айртон (Мирзов, 59), З. Бакаев (Тил, 71), Зобнин, Ларссон (Соболев, 46), Э. Понсе.

«Ахмат»: Городов, Ненахов, Семенов, Нижич, Богосавац, Исмаэл, Швец, Глушаков, Иванов (Визеу 61), Бериша (Роши, 58), Ильин (Харин, 58).

Предупреждения: Ненахов, 26. Нижич, 39.

Судья: Сухой (Люберцы).

источник: «Советский спорт»
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