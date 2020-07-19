Червиченко высказался о скандальном видео с участием Дзюбы и Азмуна

- Сами кадры меня поразили. Особенно мне непонятна позиция Азмуна. Но нужно адекватно оценивать ситуацию. Нельзя лишать людей возможности выходить на поле за то, что они подурачились в раздевалке, - цитирует Червиченко RT.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили предложил не допускать Дзюбу и Азмуна до полуфинального матча Кубка России против «Спартака».

Напомним, что после победного матча с «Краснодаром» в раздевалке «Зенита» капитан сборной России изобразил половой акт с иранским нападающим. Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул, что подобным образом команда из Санкт-Петербурга поступит со «Спартаком» в полуфинале Кубка России, а заместитель председателя совета директоров «красно-белых» Сергей Михайлов обратился к председателю комитета по этике РФС Сергею Андееву с жалобой на «Зенит». В минувшую пятницу Комитет по этике РФС оштрафовал генерального директора «Зенита» на 200 тысяч рублей.

Добавим, что в воскресенье, 19 июля, в полуфинале Кубка России «Зенит» на своем поле сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени. В первом полуфинальном матче турнира подмосковные «Химки» оказались сильнее «Урала». Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1.