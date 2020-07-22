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Четвертый раз в истории бомбардирскую гонку чемпионата России выиграли два футболиста
22 июля 21:18
автор: Иван Сергеев

Четвертый раз в истории бомбардирскую гонку чемпионата России выиграли два футболиста

Артем Дзюба и Сердар Азмун стали самыми результативными игроками РПЛ-2019/20.

В матче «Ростов» - «Зенит» (1:2) Азмун, выйдя на замену, забил победный мяч питерцев. Таким образом, иранец догнал Дзюбу. У обоих зенитовцев - по 17 голов по итогам завершившегося чемпионата. Однако титул лучшего бомбардира достанется Азмуну, так как он реже забивал с пенальти.

Ранее было три случая, когда бомбардирскую гонку выигрывали два футболиста. В 2002 году с результатом 15 мячей победили Ролан Гусев и Дмитрий Кириченко из ЦСКА, в 2007-м всех с 14 голами опередили Роман Павлюченко («Спартак») и Роман Адамов («Москва»), а в сезоне-2012/13 - Вандерсон («Краснодар») и Юра Мовсисян («Спартак»), отличившиеся по 13 раз.

Напомним, что Дзюба и Азмун стали двукатными чемпионами России в составе «Зенита».

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