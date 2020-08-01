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01 августа 16:23
автор: Владислав Корегин

«ПСЖ» готов предложить 30 млн евро за Алькантару

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Le 10 Sport, 29-летний испанец является одной из трансферных целей «ПСЖ». Отмечается, что руководство парижан готово заплатить за игрока около 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал условия личного контракта с «Ливерпулем».

Тьяго перешел из «Барселоны» в «Баварию» летом 2013 года за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 36 матчей, в которых он забил три мяча и отдал два ассиста. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 48 миллионов евро.

источник: Le 10 Sport
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