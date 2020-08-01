«ПСЖ» готов предложить 30 млн евро за Алькантару

По информации Le 10 Sport, 29-летний испанец является одной из трансферных целей «ПСЖ». Отмечается, что руководство парижан готово заплатить за игрока около 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал условия личного контракта с «Ливерпулем».

Тьяго перешел из «Барселоны» в «Баварию» летом 2013 года за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 36 матчей, в которых он забил три мяча и отдал два ассиста. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 48 миллионов евро.