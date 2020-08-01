Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»

Единственный гол в составе римского клуба забил нападающий Чиро Иммобиле, для которого этот мяч стал 36-м в этом чемпионате.

Таким образом, 30-летний форвард стал лучшим бомбардиром сезона в Европе и получит «Золотую бутсу».

Напомним, что в споре за награду количество забитых мячей умножается на коэффициент чемпионата - гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в 2 балла, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5, остальные – в 1.

Претенденты на «Золотую бутсу» в сезоне-2019/20:

1. Чиро Иммобиле («Лацио») – 36 голов, 72 очка

2. Роберт Левандовски («Бавария») – 34 гола, 68 очков

3. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 гол, 62 очка

4. Тимо Вернер («Лейпциг») – 28 голов, 56 очков

5-6. Лионель Месси («Барселона») – 25 голов, 50 очков

5-6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург») – 29 голов, 50 очка