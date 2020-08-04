В среду клуб Виктора Булатова стартует в обновленном Кубке России

В среду в России начнется розыгрыш Кубка России по футболу сезона-2020/2021. Этот турнир отныне имеет новую схему проведения. Например, появится групповой этап, в котором будут играть по одному представителю Премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того, клубы, участвующие в евротурнирах, начнут свой путь с 1/8 финала, а не как раньше с 1/16 финала.

Одно из упорных противостояний ожидается в Смоленске, где представляющий весь регион «Красный» примет клуб «Луки-Энергия» из Великих Лук. Этот матч начнется в 18:30 и пройдет на стадионе СГАФКСТ. Наставником смоленских «волков» является экс-полузащитник московского «Спартака» и бывший наставник «Спартака-2» Виктор Булатов. При подготовке к сезону смоляне провели три гостевые встречи, сыграв вничью с брянским «Динамо» (0:0); разгромив «Калугу» (4:1) и молодежный состав подмосковных «Химок» (4:1).

Высшее достижение «Красного» в Кубке России – выход в 1/64 финала. В прошлом сезоне смоляне на этой стадии уступили нынешнему представителю ФНЛ – столичному «Велесу» (1:2).

«Луки-Энергия» в розыгрыше Кубка России сезона-2018/2019 добирался до 1/16 финала. Год назад великолучане вылетели из турнира на стадии 1/64 финала, дома проиграв в серии пенальти «Ленинградцу».



