Тренер сборной Узбекистана: Урунов будет достойно выступать за «Спартак»

Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов прокомментировал переход полузащитника Остона Урунова в московский «Спартак».

«Не обсуждали с Уруновым переход в «Спартак». У него есть свои агенты. Мне приятно, что игрок сборной Узбекистана попал в такой клуб, как великий «Спартак». Надеемся, это принесет пользу ему, а он – национальной команде. Думаю, будет достойно выступать за «Спартак» и будет приятно за всех узбекских футболистов. Он не первый игрок из нашей страны в истории красно-белых. Будем надеяться, что он достойно продолжит плеяду узбекских футболистов в «Спартаке».

Безусловно, я поддерживаю его решение о переходе. Конечно, возможен и вариант, при котором Остон не будет иметь регулярной игровой практики. Но у него есть определенный талант, и будет здорово, если его смогут развить в «Спартаке».

В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Ничего сложного в этой ситуации не произойдет. Не будет получать игровой практики Остон – в сборной Узбекистана на его месте будет другой футболист», – цитирует специалиста Vseprosport.