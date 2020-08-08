Вадим Евсеев – о матче с «Краснодаром»: Многое будет зависеть от того, выдержим ли мы темп игры

– «Краснодар» – хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом. В том чемпионате очки у них отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее.
Многое будет зависеть от того, насколько организовано мы сыграем, как выдержим темп матча. Как и то, что все недавние удачные матчи «Уфы» против лидеров уже история, – написал Евсеев на своей странице в Instagram.
Отметим, что игра с «Краснодаром» состоится 9 августа в Уфе. Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.
В прошлом сезоне подопечные Евсеева дважды уступили своему будущему сопернику – 2:3 дома и 0:2 в гостях.
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Завтра начинаем! Подготовка к новому сезону закончена. Есть свои сложности, но внимания на них не обращаем. Стартуем с игры против «Краснодара». Хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом. В том чемпионате очки у «Краснодара» отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее. Тем интереснее будет зрителям. Многое будет зависеть от того, насколько организовано мы сыграем, как выдержим темп матча. Понимали это при подготовке к сезону. Как и то, что все недавние удачные матчи «Уфы» против лидеров уже история. Но все задачи, стоявшие в подготовительном периоде, ребята выполнили. Календарь на старте у нас непростой. Надеюсь, ребята выдержат не только эту игру, но и смогут хорошо пройти отрезок до перерыва на матчи сборной. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев
Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)