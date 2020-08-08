Вадим Евсеев – о матче с «Краснодаром»: Многое будет зависеть от того, выдержим ли мы темп игры

– «Краснодар» – хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом. В том чемпионате очки у них отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее.

Многое будет зависеть от того, насколько организовано мы сыграем, как выдержим темп матча. Как и то, что все недавние удачные матчи «Уфы» против лидеров уже история, – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Отметим, что игра с «Краснодаром» состоится 9 августа в Уфе. Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне подопечные Евсеева дважды уступили своему будущему сопернику – 2:3 дома и 0:2 в гостях.