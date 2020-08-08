Стали известны результаты тестов «Красного» на коронавирус

Футболисты ФК «Красный», представляющего Смоленскую область, сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Ни у одного игрока смоленской команды инфекции не обнаружено. Об этом сообщает журналист газеты «Рабочий путь» Андрей Петухов.

9 августа в матче первого тура первенства ПФЛ подопечные Виктора Булатова примут «Калугу». Эта игра, которая станет дебютной для смоленской команды в этом турнире, начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее смоленская команда получила техническое поражение в домашнем матче 1/256 финала Кубка России против клуба «Луки-Энергия» (0:3) за неявку. Инспектор матча и РФС отказались принимать экспресс-тесты «Красного», выполненные накануне кубковой игры. В итоге футболистов смоленской команды даже не пустили на территорию своего стадиона.

«6 июля на электронный ящик нашего клуба, как и всех команд ПФЛ, было выслано предложение из лиги пройти тесты Standard Q Covid-19 Ag. В самом предложении компании «Наградион» неоднократно указывалось, что их тест - аналог ПЦР-теста. Это предложение распространяла ПФЛ! Мы, как и положено, следовали рекомендациям лиги и прошли тестирование за день до матча с клубом «Луки-Энергия». Все тесты дали отрицательный результат. Однако непосредственно перед игрой инспектор матча Георгий Беликов запретил нашим футболистам заходить на территорию стадиона, руководствуясь санитарным регламентом по обеспечению эпидемиологической безопасности при проведении матчей Кубка России», - говорил ранее директор ФК «Красный» Роман Тимашков.