ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 августа 21:16

Стали известны результаты тестов «Красного» на коронавирус

Ранее смоляне получили «технарь» в Кубке России за «неправильное» тестирование.

Футболисты ФК «Красный», представляющего Смоленскую область, сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Ни у одного игрока смоленской команды инфекции не обнаружено. Об этом сообщает журналист газеты «Рабочий путь» Андрей Петухов.

9 августа в матче первого тура первенства ПФЛ подопечные Виктора Булатова примут «Калугу». Эта игра, которая станет дебютной для смоленской команды в этом турнире, начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее смоленская команда получила техническое поражение в домашнем матче 1/256 финала Кубка России против клуба «Луки-Энергия» (0:3) за неявку. Инспектор матча и РФС отказались принимать экспресс-тесты «Красного», выполненные накануне кубковой игры. В итоге футболистов смоленской команды даже не пустили на территорию своего стадиона.

«6 июля на электронный ящик нашего клуба, как и всех команд ПФЛ, было выслано предложение из лиги пройти тесты Standard Q Covid-19 Ag. В самом предложении компании «Наградион» неоднократно указывалось, что их тест - аналог ПЦР-теста. Это предложение распространяла ПФЛ! Мы, как и положено, следовали рекомендациям лиги и прошли тестирование за день до матча с клубом «Луки-Энергия». Все тесты дали отрицательный результат. Однако непосредственно перед игрой инспектор матча Георгий Беликов запретил нашим футболистам заходить на территорию стадиона, руководствуясь санитарным регламентом по обеспечению эпидемиологической безопасности при проведении матчей Кубка России», - говорил ранее директор ФК «Красный» Роман Тимашков.

источник: «Рабочий Путь»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Арбитром матча за Суперкубок назначен Михаил Вилков«Ростов» снял креативное видео для презентации игровой формыУрунов: Мой отец мечтал, чтобы я играл в «Спартаке»Дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочкаКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьмеХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группу
Валерий Карпин: «Ростову» нужно прибавлять в атаке
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча первого тура Российской Премьер-лиги с «Тамбовом» (1:0).
08.08.2020 21:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Официально: Пирло – новый главный тренер «Ювентуса»
Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Андреа Пирло.
08.08.2020 21:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
Стали известны результаты тестов «Красного» на коронавирус
Ранее смоляне получили «технарь» в Кубке России за «неправильное» тестирование.
08.08.2020 21:16
Футбол
Александр Гацкан: «Крылья Советов» не должны уступать дебютанту ФНЛ с таким счетом
Капитан «Крыльев Советов» Александр Гацкан обратился к болельщикам самарской команды после поражения в матче второго тура ФНЛ с «Велесом» (1:3).
08.08.2020 21:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Алания» уверенно обыграла «Чайку»
Футболисты «Алании» одержали гостевую победу над «Чайкой» (3:0) в матче второго тура Футбольной национальной лиги.
08.08.2020 21:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Норманн стал лучшим игроком матча «Тамбов» – «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн признан лучшим игроком матча первого тура Российской Премьер-лиги, в котором его команда победила «Тамбов» со счетом 1:0.
08.08.2020 20:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
Роман Терюшков: Идову хорошо вписался в команду
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» от ЦСКА (0:2) в матче первого тура Российской Премьер-лиги, а также оценил игру защитника Брайана Идову.
08.08.2020 20:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Милану» интересен Торрейра
Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может вернуться в чемпионат Италии.
08.08.2020 20:32
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ростов» минимально обыграл «Тамбов»
Встреча прошла в Саранске на «Мордовия Арене».
08.08.2020 20:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вадим Евсеев – о матче с «Краснодаром»: Многое будет зависеть от того, выдержим ли мы темп игры
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от первого матча нового сезона РПЛ, в котором его команда встретится с «Краснодаром».
08.08.2020 20:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика