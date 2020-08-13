Борис Игнатьев: Мы не должны держать Слуцкого в «клетке»

– Мы не должны держать Слуцкого в «клетке»: два наказания сразу – это многовато. Двухсот тысяч рублей было бы достаточно. Наказание быть должно. Теперь мы должны как-то поменять ситуацию, ведь были проблемы и в матче «Спартака», и в матче «Рубина» в первом туре. Значит, у нас в футболе что-то не так, – цитирует Игнатьева «РИА Новости».

По итогам заседания КДК РФС, которое состоялось в четверг, было принято решение дисквалифицировать главного тренера «Рубина» на два матча (один из которых условно) «за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официального лица матча». Также Слуцкий будет оштрафован на 200 тысяч рублей.

Напомним, «Рубин» со счетом 0:2 на своем поле уступил «Локомотиву» в матче 1-го тура чемпионата России. По мнению казанцев, в первом тайме судья должен был назначить пенальти в ворота гостей. В перерыве встречи Слуцкий был удален с тренерской скамейки за споры с главным арбитром Сергеем Ивановым.