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15 августа 22:48

Команда Виктора Булатова одержала первую победу в ПФЛ

ФК «Красный» из Смоленской области выиграл в Воронеже.

Футболисты «Красного» в выездном матче второго тура первенства Профессиональной футбольной лиги в гостях переиграли молодежную команду «Факела». Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Чайка» в присутствии 50 зрителей и завершилась волевой победой дружины Виктора Булатова – 2:1.

На 21-й минуте воронежцы вышли вперед после удара головой из центра штрафной площади Дмитрия Калугина. На 41-й минуте Василий Мешковский реализовал пенальти, восстановив равенство в счете. 11-метровый штрафной удар заработал Кирилл Помельников. Сам Помельников стал героем матча, нанеся разящий удар на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Смоленская команда, возглавляемая Виктором Булатовым, набрала первые три очка и обосновалась в середине турнирной таблицы зоны №3. Лидируют в этом турнире с абсолютным результатом белгородский «Салют» и ФК «Рязань». У них после двух туров по шесть очков.

23 августа «Красный» ждет в гости «Знамя» из Ногинска, за которое выступают экс-футболисты сборной России – Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, Александр Самедов и Александр Шешуков.

источник: «Советский спорт»
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