Сергей Семак: Надеюсь, к следующей игре Дзюба будет готов

- Абсолютно нормальная, хорошая игра. Были ошибки и развития атаки, которые приводили к каким-то моментам. Концовку мы играли в меньшинстве, естественно, пришлось тяжело.

Какой прогноз по восстановлению Дзюбы? Посмотрим, сложно что-то загадывать. Пока не готов. К следующей игре, надеюсь, будет готов. Будем смотреть, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустил встречу с «Ростовом» из-за травмы. После этой игры «Зенит» набрал шесть очков и догнал в турнирной таблице РПЛ лидирующих ЦСКА и «Локомотив». В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против ЦСКА.