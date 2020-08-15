Александр Медведев: «Зенит» должен был забить в первом тайме хотя бы еще один мяч, а то и два

- «Ростов» - интересная команда, которая любит и умеет атаковать, она показала хорошее движение. Хочу отметить, что «Зенит» большую часть времени контролировал игру и должен был забить в первом тайме хотя бы еще один мяч, а то и два, - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что после этой игры «Зенит» набрал шесть очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая ЦСКА и «Локомотив» лишь по дополнительным показателям. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против ЦСКА.