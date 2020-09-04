Йович входит в сферу интересов «Милана»

Как утверждает Tuttosport, итальянский клуб является фаворитом в борьбе за 22-летнего серба и планирует закрыть сделку по игроку в самое ближайшее время.

Ожидается, что нападающий покинет мадридскую команду этой осенью и станет второй опцией в атаке после Златана Ибрагимовича.

Пока неизвестно, на каких условиях футболист присоединится к «Милану» – в рамках арендного соглашения или полноценного трансфера.

Йович перешел в «Реал» в июле прошлого года из «Айнтрахта» за 60 миллионов евро, подписав шестилетний контракт. В прошлом сезоне он сыграл в 27 матчах, забил два гола и отдал два ассиста.

Напомним, что «Милан» близок с заключению сделки с другим игроком мадридцев – полузащитником Браимом Диасом.