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04 сентября 18:40
автор: Владислав Корегин

Йович входит в сферу интересов «Милана»

Форвард «Реала» Лука Йович близок к тому, чтобы перейти в «Милан».

Как утверждает Tuttosport, итальянский клуб является фаворитом в борьбе за 22-летнего серба и планирует закрыть сделку по игроку в самое ближайшее время.

Ожидается, что нападающий покинет мадридскую команду этой осенью и станет второй опцией в атаке после Златана Ибрагимовича.

Пока неизвестно, на каких условиях футболист присоединится к «Милану» – в рамках арендного соглашения или полноценного трансфера.

Йович перешел в «Реал» в июле прошлого года из «Айнтрахта» за 60 миллионов евро, подписав шестилетний контракт. В прошлом сезоне он сыграл в 27 матчах, забил два гола и отдал два ассиста.

Напомним, что «Милан» близок с заключению сделки с другим игроком мадридцев – полузащитником Браимом Диасом.

источник: Tuttosport
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