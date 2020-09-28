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28 сентября 22:07
автор: Юрий Нечаев

Роман Терюшков: «Химки» 11 лет ждали первой победы в РПЛ

Подмосковный клуб вернулся в элиту российского футбола по итогам прошлого сезона.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков не скрывал эмоций после победы «Химок» над «Динамо» в матче девятого тура РПЛ.

«Наконец-то первая победа в РПЛ. Мы ждали ее 11 лет. Думаю, эти перемены в менеджменте команды, приглашение нового тренера, стали для команды эмоциональным допингом. Уверен, что дальше будет лучше. Следующий матч мы играем с «Локомотивом». Могу вам точно сказать, что «Локомотиву» просто не будет», — цитирует Министра Sport24.ru.

Напомним, сегодня «Химки» обыграли «Динамо» со счетом 1:0 в последнем матче девятого тура чемпионата России.

Подмосковный клуб одержал первую победу в сезоне, набрал шесть очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Химки» проводили первый матч под руководством нового главного тренере Игоря Черевченко.

Бело-голубые идут на девятой позиции с 14 очками.

4 октября «Химки» сыграют в гостях с «Локомотивом», а динамовцы на своем поле примут «Краснодар».

источник: Sport24.ru
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