Спортивный директор «Химок»: Глушаков хочет вернуться в сборную России и обладает амбициями

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал переход в команду 33-летнего полузащитника Дениса Глушакова.

«Переговоры не были сложными, урегулировали все детали достаточно быстро, – рассказал Ульянов в интервью «РИА Новости». – Такого класса футболист, который хочет вернуться в сборную и обладает амбициями, обязательно поможет «Химкам». У нас есть хороший костяк в команде, и приход Глушакова сделает команду сильнее. Это очень хорошее приобретение для клуба, мы подписали классного футболиста.

Денис поддерживал физическую форму – бегал, тренировался с тренером. Не сказал бы, что футболист пришел из отпуска».

В минувшем сезоне Глушаков выступал за «Ахмат», забив шесть мячей и сделав одну результативную передачу. После завершения минувшего чемпионата его контракт не было продлен.

В прошлом Денис сыграл 57 матчей и забил пять мячей в составе национальной сборной России.