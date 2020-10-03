Артем Дзюба: Хорошая игра, идем дальше, вся борьба еще впереди

- Хорошая игра, хорошее напряжение! Идем дальше: вместе, дружно, единым коллективом. Вся борьба еще впереди, - написал Дзюба в своем инстаграме.

Добавим, что в субботу «Зенит»» в гостях сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в матче десятого тура чемпионата России. Обе команды, набрав по 21 очку, возглавляют турнирную таблицу РПЛ: клуб из Санкт-Петербурга находится выше красно-белых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок», а «Зенит» встретится на своем поле с «Сочи».