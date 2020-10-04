Глушаков – после матча с «Локо»: Был бы доволен дебютом, если бы команда выиграла

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 10-го тура РПЛ.

«Свои качества на поле не хотел бы оценивать. Пусть это делают тренерский штаб и партнеры по команде или люди, знающие российский футбол, у нас их много.

Был бы доволен дебютом, если бы команда выиграла. Да, были хорошие моменты, но также есть и плохие. Просто были ошибки, которые есть у всех.

Черевченко похвалил ребят за самоотдачу, будем двигаться дальше. Индивидуальные ошибки бывают у всех», – цитирует полузащитника агентство «РИА Новости».

Таким образом, команда Марко Николича вышла на четвертое место, набрав 18 очков. У «Химок» – шесть очков и предпоследняя, 14-я позиция.