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12 октября 15:11

Виктор Булатов может сменить Смоленск на «Астану»

Главный тренер ФК «Красный» заинтересовал руководство казахстанского клуба.

Наставник «Красного» Виктор Булатов может возглавить шестикратного чемпиона Казахстана – «Астану», сообщает Prosports.kz. Ранее исполняющим обязанности рулевого клуба из Нур-Султана был англичанин Пол Эшуорт, но при нем «Астана» вылетела из Лиги Европы и была разгромлена «Кайратом» (0:3) в чемпионате Казахстана.

По информации издания «Рабочий путь», Булатов официального предложения из Казахстана не получал. Более того, в воскресенье после матча ПФЛ с «Квантом» (4:1) главный тренер смоленской команды заявил, что его все в «Красном» устраивает. «Несмотря на кадровые и финансовые трудности, в Смоленске приятно работать. В «Красном» приятный коллектив. Команда побеждает. Некоторое время коллектив, что называется «созревал». Теперь эта командная «химия» проявилась», - сказал Виктор Булатов.

«Красный» под руководством Булатова имеет пятиматчевую беспроигрышную серию. Команда, представляющая Смоленскую область, набрала 16 очков и делит пятое место вместе с «Рязанью» и «Химиком-Арсеналом». Лидирует «Сокол» из Саратова, у которого 21 очко.

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